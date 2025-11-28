Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos árboles en el parque del Observatorio

El parque del Observatorio se enfrenta a una nueva etapa con la preparación del terreno para la plantación de árboles y arbustos en la zona ganada para el público tras el derribo del muro de la calle Canceliña. Mientras se desarrollan estos trabajos, la zona permanecerá vallada para que puedan operar las máquinas.

