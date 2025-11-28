Pago por adelantado en las cenas de Navidad en A Coruña: "La hostelería no quiere hacer negocio con las cancelaciones"
Algunos restaurantes introducen esta medida ante la habitualidad de los ‘no show’ durante el resto del año
La campaña de Navidad vuelve a poner a prueba a la hostelería ante los no show, un término anglosajón que hace referencia a las personas que no se presentan a una reserva. Algunos hosteleros optan por un cobro por adelantado para evitarse sorpresas: «En Oceánico [que regenta desde este año junto al Grupo Pelícano] cobramos por adelantado, y en Salitre, en principio también», explica el chef Caco Agrasar.
El sistema combina un 50% de pago en el momento y otro 50% unos días antes de la cena. «Consideramos evento a partir de diez personas. El más grande que tenemos estos días es un cóctel con 300 personas. Ese tamaño convierte cualquier ausencia en un problema serio: «Te juegas mucho dinero», admite, aunque apunta que en locales pequeños la proporción es aún más crítica: «Si tu capacidad son 30, una mesa de diez es un porcentaje enorme del aforo».
Agrasar explica que la dificultad no es solo económica, sino organizativa, y que no es posible reubicar a otros comensales si la cancelación se produce con poco tiempo: «Para el viernes 12 y 19 de diciembre hay mucha demanda», apunta. El cocinero cree que quizás las reservas online acrecientan que haya menos seriedad entre la clientela: «Hay veces que te entran reservas a las tres o cuatro de la mañana, de gente que igual está de fiesta, y es difícil de filtrar».
Esta problemática afecta también a locales más pequeños, como Le Cucú, en la Ciudad Vieja. Alejandro Bastida reconoce que no ha sufrido tantos no show, «pero cuando te lo hacen, duele». De ahí que empezaran a pedir un adelanto de 10 euros por personas en eventos de grupo que mantienen durante las cenas de Navidad. «No queremos quedarnos con el dinero de nadie, es un compromiso y si me avisas con tiempo te vuelvo el adelanto sin problema».
Bastida describe situaciones que revela un patrón habitual: «Una vez unas chicas empezaron a pedir y luego se dieron cuenta de que habían reservado aquí. La gente reserva en varios sitios y luego aterriza donde le cuadra», lamenta. Para el hostelero «falta un poco de conciencia» y esto acaba dañando a los pequeños negocios.
Ambos hosteleros coinciden en que la gente acepta bien la medida: «La mayoría lo entiende», asegura Bastida. «Ningún hostelero quiere hacer negocio con las cancelaciones, lo que queremos es que el cliente venga y salga contento»
