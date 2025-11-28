Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de jóvenes con el PP

El Grupo Municipal del Partido Popular ha mantenido una reunión con un centenar de jóvenes para escuchar sus inquietudes y propone al Gobierno local la creación de un Plan Municipal de Acción en Juventud que les ayude a desarrollar su proyecto de vida laboral y personal sin que se tengan que ir de la ciudad.

