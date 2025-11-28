Estos son los horarios y precios de la pista de hielo de A Coruña
La pista cubierta está ubicada en el muelle de la Batería y abrirá hasta el 1 de febrero
Con la Navidad llega a A Coruña uno de los planes más divertidos para toda la familia: patinar sobre hielo. La pista cubierta ya se encuentra instalada en el muelle de Batería, donde estará disponible hasta el 1 de febrero.
Esta carpa transparente frente al mar en el entorno portuario servirá como punto de encuentro para familias, escolares y visitantes.
El acceso a la pista, ya abierta al público, se puede realizar desde la entrada situada en la plaza de Ourense. Durante el periodo escolar, por semana estará abierta al uso general por las tardes, de 16.45 a 21.30 horas, salvo los viernes que el cierre se extiende hasta las 22.15 horas. También los fines de semana el horario se amplía: de 11.00 a 23.00 horas. Por las mañanas se destinará a los centros escolares que reserven previamente.
Cuando los colegios cierren y empiecen las vacaciones navideñas, del 20 de diciembre al 11 de enero, el horario será de 11.00 a 23.00 horas. Los días especiales, 24 y 31 de diciembre, estará operativa entre las 11.00 y las 18.00 horas. El 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero, el horario de apertura será de 18.00 a 23.00 horas.
El precio por cada sesión, que dura 30 minutos, es de 9,90 euros. Además, aquellos que quieran alquilar guantes tendrán que abonar euros más, al igual que los que quieran una beluga para patinar por la pista.
Los usuarios disponen de 15 minutos para la entrega de calzado y recogida de patines. Se recomienda ir 10 minutos antes de la sesión elegida para evitar esperas y aglomeraciones.
