¿Qué tiempo hará en A Coruña el último fin de semana de noviembre? La Aemet lo tiene claro

A noviembre se le acaban los días. A Coruña llega, en pleno Black Friday, al último fin de semana antes de comenzar diciembre con ambiente prenavideño --hoy se celebra en a ciudad el encendido del alumbrado navideño, con Bebeto como protagonista-- y con tiempo típicamente otoñal, ni muy desapacible ni demasiado tranquilo; así es que en la predicción meteorológica para este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre encontramos un poco de todo. A continuación desgranamos la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días y ofrecemos también un adelanto del tiempo que viene para la próxima semana, que será la primera de diciembre.

Hoy viernes 28 de noviembre la previsión de la Aemet recoge algunos chubascos pasado el mediodía y también a media tarde, así que a la hora en la que está previsto el encendido del alumbrado navideño --Bebeto será el encargado, en María Pita, alrededor de las 18.30 horas-- no se descarta que pueda llover. Este día en el que, además, se celebra el Black Friday arrancará con intervalos de nubes y claros y las temperaturas registrarán poca oscilación térmica a lo largo de la jornada, puesto que la mínima será de 12 grados y la máxima no superará los 15 grados.

Para mañana sábado, día 29, la Aemet prevé chubascos tormentosos en A Coruña --sobre todo a primera hora de la mañana y de nuevo a partir del mediodía--, con temperaturas sin cambios.

Y el domingo, día 30, comenzará con algunos chubascos pero ya por la tarde se espera apertura de claros, así que noviembre dirá adiós con una leve tregua de lluvia al menos durante la segunda mitad de la jornada dominical.

Meteogalicia también prevé para este último fin de semana de noviembre en A Coruña precipitaciones repartidas a lo largo de estos tres días, con la excepción del domingo por la tarde, y temperaturas que se moverán entre los 10 y los 12 grados de mínima, y alrededor de los 14 ó 15 grados de máxima.

¿Qué tiempo viene en A Coruña para la primera semana de diciembre? Por ahora los pronósticos, tanto el de la Aemet como el de Meteogalicia, no dejan lugar a dudas: llega más lluvia. La previsión de precipitaciones se mantiene alta como mínimo hasta el próximo viernes día 5 de diciembre, así que por ahora habrá que tener a mano capucha o paraguas. Y las temperaturas de cara a los primeros días de diciembre en A Coruña se moverán en valores parecidos a los actuales, con mínimas que oscilarán entre los 10 y los 12 grados, y máximas de entre 13 y 15 grados. Más información.