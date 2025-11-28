Un vecino del edificio y un electricista, los detenidos por el incendio mortal en A Coruña

Los dos detenidos por el incendio mortal en el número 58 de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia, en A Coruña, son un vecino del inmueble y un electricista al que según las primeras pesquisas, habría llamado al ver que no tenía luz en su vivienda. Fuentes cercanas a la investigación confirman que estas dos personas son las arrestadas, investigadas por manipular el cuadro eléctrico del edificio.

Residentes en el inmueble que estaban este jueves en casa cuando se produjeron los hechos explicaron que habían visto a una persona en el cuadro eléctrico del edificio y a un vecino con él, que fue el que, después, les pidió que bajasen a la calle. "Fue un susto enorme", relatata uno de los vecinos del inmueble.

La presidenta de la comunidad admitió ante los medios de comunicación que un vecino, sobre las 16.30 horas, le pidió la llave del cuadro porque no tenía luz en su casa y que ella, en vez de dársela, fue con él. Allí vieron que "el cuadro de él no tenía luz", entonces, aseguró que iba a llamar a un electricista, que acudió sobre las seis menos veinte, cuando la presidenta de la comunidad estaba ya en su casa de nuevo, cambiándose de ropa. Ya no le dio tiempo a ver si el electricista había llegado y si el problema estaba solucionado, porque escuchó ya un estruendo, que dio paso al incendio.

Un fallecido y un herido grave por un incendio en un edificio de la Sagrada Familia, en A Coruña / Iago López

Un hombre falleció por estos hechos y otro resultó herido grave. Fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico grave donde continuaba esta mañana.