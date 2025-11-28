Los vecinos de San Isidoro vuelven a sus casas tras el incendio mortal: "Fue un susto enorme"
"Subió el vecino que había llamado al electricista y nos gritó que bajásemos, que iba a explotar todo, pero ya no veíamos y nos metimos en casa", relata una de las afectadas | El fuego se originó, según las primeras pesquisas, en el cuadro eléctrico del edificio tras ser manipulado
"Fue un sustazo. Primero fue un corte de luz, mi marido bajó, le preguntó a la persona que estaba en el cuadro qué estaba haciendo y si era electricista, no respondió, subió mi marido, se metió en la ducha y las bombillas empezaron a parpadear y ya me dijo que bajase y le dijese que parase, y ya no pude salir porque estaba lleno de humo. El vecino que estaba con el electricista subió y empezó a gritar: 'vecinos, vecinos, salid, que va a explotar todo', pero ya no veíamos nada, solo escuchábamos", explica Silvia Vázquez, residente en el número 58 de la calle San Isidoro, donde ayer falleció una persona, tras declararse un incendio.
Inquilinos y propietarios del edificio han podido ir entrando esta mañana en el inmueble, en principio, se pueden quedar, aunque las zonas comunes están llenas de carbonilla, el olor a humo es muy intenso y no hay suministro eléctrico todavía. La Policía Local ha acudido pasadas las once de la mañana al edificio para controlar el acceso a las viviendas, después de que se marchase la Policía Nacinal y requerida por los vecinos, ya que algunas viviendas tienen las puertas reventadas, porque los Bomberos necesitaban ayer comprobar si habia alguien en el interior.
La Policía Nacional ha detenido a dos personas relacionadas con este suceso. Los vecinos explican que son el residente en el inmueble que llamó al supuesto electricista y esta otra persona, que, según su relato, manipuló el cuadro eléctrico de todo el edificio. A pesar de que hay residentes de toda la vida en el inmueble, hay también personas que pasan temporadas cortas en estas viviendas en las que, esta mañana, resistían todavía adornos de Navidad en las puertas, por lo que los vecinos que atendieron a este diario decían que no sabían todavía quién era la persona que había fallecido.
Adrián Espiñeira estaba en casa con su madre y su sobrino de tres años cuando escuchó un ruido e, inmediatamente, vio "humo" en las escaleras del cuarto y del quinto. En su caso, se metieron en casa y esperaron a las instrucciones de los Bomberos. Su casa está "intacta" y pudieron pasar la noche con familiares, pero reconocen que fue "un susto muy grande".
Los vecinos explican que fue uno de los vecinos el que, al no tener luz en su casa, llamó a un supuesto electricista y que este manipuló el cuadro de todo el edificio, originando el incendio que acabó con la vida de uno de los residentes en este inmueble de cinco alturas y siete viviendas por planta de unos cuarenta años de antigüedad.
