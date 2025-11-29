Balsas de agua complican la circulación en la tercera ronda de A Coruña

Conductores de la tercera ronda han denunciado la presencia de balsas de agua en la tercera ronda de A Coruña. La zona afectada es la incorporación desde Mesoiro a la circunvalación coruñesa. Es habitual ver charcos en el ramal pero, con la lluvia caída en el día durante este sábado, el agua ha crecido y ocupado todo el carril. La situación causó incluso que algún coche se quedase parado debido a la magnitud de la balsa.

Y es que a las tres de la tarde ya habían caído en A Coruña 24 litros por metro cuadrado, marcando ya la segunda cifra más alta de precipitaciones del mes, según los datos recogidos por Meteogalicia en su estación de la Torre de Hércules.