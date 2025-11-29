El BNG pide al Concello un estudio sobre vivienda turística
El BNG defenderá en la próxima sesión plenaria una moción en la que pedirá al Gobierno local que realice un informe para «la eventual delimitación de distritos saturados de Viviendas de Uso Turístico», en cumplimiento de la ordenanza municipal que rige esta actividad económica y que permite acotar zonas en las que se prohibiría la implantación de pisos destinados a alquiler vacacional.
La concejala del BNG Avia Veira explica que, tras los tres meses que el Concello concedió a los propietarios de las VUT para que regularizasen sus negocios, ahora ha de dar un paso más y estudiar cada distrito para saber en cuáles de ellos se sobrepasa el límite de 0,5 viviendas turísticas por cada cien habitantes para impedir que se abran otras nuevas.
A pesar de la aprobación de la ordenanza, en el registro de la Xunta constan todavía como activas más de 1.300 VUT de las que apenas cumplen la normativa municipal medio millar, según un cálculo realizado por este diario. El Concello solo recibió 195 solicitudes de regularización y rechazó un centenar.
