El buque 'Juan Sebastián Elcano' recalará en A Coruña en junio de 2027 por sus 100 años

El Juan Sebastián Elcano regresará a A Coruña, pero esta vez para celebrar sus 100 años de historia. El buque escuela de la Armada recalará en el puerto coruñés en junio de 2027, año lleno de actividades e iniciativas por su aniversario.

Elcano, botado en marzo de 1927 y entregado a la Armada en febrero de 1928, es el barco más conocido de la Armada y probablemente el más representativo de la comunidad marítima española. También es el buque escuela más antiguo del mundo en servicio continuado y a lo largo de sus cien años de historia ha mantenido una misma misión: formar a los futuros oficiales de la Armada y actuar como embajador de España en los cinco continentes, siendo un importante elemento de la diplomacia de la defensa y de la acción exterior del Estado.

En él han navegado más de 20.300 marinos, incluidos tres reyes --Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI-- y la heredera al trono, Leonor; es el barco que más días de mar acumula, un total de 15.795, que equivalen a 43 años consecutivos en la mar y tiene en su haber más de 1.900.000 millas navegadas. Además, ha llevado a cabo 97 cruceros de instrucción, once vueltas al mundo y ha visitado más de 200 puertos.

Una vuelta al mundo y un documental

La comisión organizadora de los actos para conmemorar el centenario, que está presidida por Felipe VI, quieren organizar más de 200 eventos entre 2027 y 2028, y destaca la intención de llevar a cabo dos cruceros: uno junto a naciones hispanoamericanas y una vuelta al mundo.

El crucero hispanoamericano se iniciará en enero de 2027. La idea es juntarse con las marinas hermanas de varios países latinoamericanos, que cada cuatro años reúnen a sus buques escuela para navegar de forma coordinada. En esta ocasión, serán diez marinas las que se sumen a Elcano, bajo la coordinación de la Marina de Perú. La comisión organizadora del centenario de Elcano maneja fechas entre enero y junio: el buque saldría de Cádiz en enero de 2027 y cruzaría el Atlántico con la idea de estar el 5 de marzo, fecha de su botadura, en Lima (Perú). Los diez buques escuela participantes en la regata volverían a cruzar el Atlántico de camino a España y terminarían aquí la travesía, pasando por A Coruña, Lisboa y Cádiz. En este último punto se producirá otro de los hitos en la celebración del centésimo aniversario del Juan Sebastián Elcano: la inauguración de una estatua de cuatro metros que representa el primer mascarón de proa (una figura decorativa) del buque en bronce. El Ayuntamiento de Cádiz ha aceptado colocarla cerca del muelle donde Elcano suele atracar.

A continuación, Elcano dará la vuelta al mundo. El itinerario previsto, aún por cerrar, quiere asemejarse lo máximo posible a la vuelta al mundo que el buque dio hace cien años. Así, la Armada sí puede confirmar que irá de Cádiz a Málaga, como hizo Alfonso XIII en su momento, y, a partir de ahí, intentarán reproducir en la medida de lo posible la primera travesía.

También se ha iniciado el rodaje de un documental que quiere contar la historia marítima de España a través del buque escuela; una exposición inmersiva en el Museo Naval para marzo de 2027, que podría girar por España; otra exposición exterior que reproduzca la estructura del barco en 19 ciudades españolas; y libros, conferencias, seminarios y la edición de una moneda conmemorativa, sellos y cupones de lotería.