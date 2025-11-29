Comida anual en A Coruña de los amigos de Adelaida Muro y Matadero
Los amigos de Adelaida Muro y Matadero participaron este sábado en su tradicional comida anual, celebrada en Casa Matilde, en la que pudieron compartir momentos y recuerdos de vivencias pasadas. «Os promotores destes encontros anuais teñen a gala haber devolto, alén da idade de cada quen, o entusiasmo e o orgullo por ter pasado a maior parte da súa infancia en dúas das rúas máis populares de Monte Alto», comentan.
