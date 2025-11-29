El Concello selecciona a la empresa que ejecutará las obras del Barrio de las Flores

El Barrio de las Flores ya está cerca de esa transformación que garantizará la accesibilidad en una zona de escaleras y desniveles. La mesa de contratación ha propuesto la adjudicación a la UTE Success Infraestructuras y Servicios y Construcciones Leonardo Miguélez por 880.962 euros —con IVA superará el millón— de unas obras que incluyen la colocación de rampas y un ascensor. Así, el Concello espera concluir este trámite antes de que acabe este año, lo que permitirá que se inicien los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de ocho meses. El Barrio de las Flores fue declarado Área de Rehabilitación Integral (ARI) el pasado mayo.

El proyecto abarca un ámbito con una superficie aproximada de 5.300 metros cuadrados en el extremo sureste del distrito, es decir, la manzana delimitada por las calles Azucenas, Petunias y la ronda Camilo José Cela, donde una serie de plataformas comunicadas mediante escaleras van salvando los diferentes niveles desde una calle hasta la otra. En la actualidad, «debido a la accidentada topografía, a la limitación de accesos y a la falta de mantenimiento, estos espacios están infrautilizados», según recoge la memoria.

Para salvar los desniveles que existen a lo largo de la calle Azucenas y permitir el acceso a las viviendas adyacentes desde la calle Petunias, se van a instalar rampas. Sin embargo, el acceso a los bloques de viviendas por Azucenas desde la Ronda Camilo José Cela es más complicado, por lo que aquí se colocará un ascensor. El proyecto también incluye la creación de nuevas zonas ajardinadas, que estarán en contacto con las viviendas, aunque los caminos peatonales se situarán más alejados de la fachada. «De este modo se gana en privacidad de las viviendas al mismo tiempo que se dignifica el espacio público», indica el documento. Además, se renovará el parque infantil con equipamiento nuevo y una fuente. Se construirán gradas perimetrales con escaleras laterales que permitirán los accesos a las diferentes plataformas. También se cambiarán las instalaciones de saneamiento y de alumbrado de este ámbito. Esta es la primera gran obra del plan director del Barrio de las Flores, que el Concello acordó con los vecinos en 2022.