A Coruña retoma la carrera por Medicina ante el bloqueo de la USC a la descentralización

La Universidade da Coruña (UDC) reanuda sus planes para impartir el grado de Medicina ante el bloqueo de Santiago. Hará, por tanto, lo que prometió: agilizar los trámites para tener su propia Facultad de Medicina si no progresa el acuerdo con el resto de la universidades gallegas y la Xunta para la descentralización. Su propuesta era no solicitar oficialmente el grado hasta completar la descentralización.

Después de que el Consello de Goberno de la Universidad de Santiago decidiese aplazar la votación del acuerdo ante la negativa de la Facultad de Medicina de la capital gallega, —trámite indispensable en el seno de cada universidad para que el pacto entre en vigor— la UDC ha lamentado esta situación. «Esta decisión supone dejar sin validez muchas horas de trabajo empleadas para encontrar un texto dialogado y consensuado que permitiese aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego».

En un comunicado, la UDC reconoce que actuó «en todo momento con lealtad al Sistema Universitario de Galicia (SUG) y respeto institucional por las instituciones que lo constituyen». «En ese marco, dialogamos y buscamos el acuerdo y el consenso. Nuestro compromiso con el sistema gallego de enseñanza superior en este proceso fue inequívoco», insiste. Así, ante este situación, la Universidade da Coruña manifiesta que «dará continuidad a los trabajos para impulsar una nueva titulación de Medicina en A Coruña. «Desde el inicio consideramos que es la mejor opción para dar respuesta a la demanda existente y avanzar en un nuevo modelo formativo».

Votación aplazada

El gobierno de la Universidad de Santiago de Compostela, inmerso en periodo preelectoral, pospone su votación de forma «indefinida» por la oposición que el texto ha suscitado en la facultad compostelana, junto a la que se han alineado las cinco candidatas a su Rectorado y el Consello del Estudantado.

La Xunta le insta a que resuelva sus «tensiones internas» y no haga naufragar definitivamente un acuerdo «complejo», que costó cinco meses consensuar y que logró concitar el acuerdo de las consellerías de Educación y Sanidade, los tres rectores gallegos y el propio decano de la facultad compostelana, José Carreira Villamor.

El titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, les advierte que convertir en papel mojado el pacto, alegando que se pretende evitar «la fragmentación de la docencia», podría ser el «principal elemento tractor» para que esta se produzca realmente con la creación de tres facultades. En un comunicado remitido tras el consello de goberno, la USC anuncia la apertura de un diálogo con la facultad «para tratar de incorporar algunas de esas reclamaciones» transmitidas y llegar a «un punto de consenso». «La Xunta tomará las medidas necesarias cuando llegue el momento», advirtió.

El rector compostelano, Antonio López, lo ve «necesario» para que el acuerdo de descentralización sea «válido y tenga eficacia». López, en la recta final de su mandato, reivindicó como «muy positiva» la propuesta pactada con sus homólogos de A Coruña y Vigo para que la compostelana se convierta en «la Facultad de Medicina de Galicia». Sin la aprobación por parte de los gobiernos de las tres universidades, el acuerdo de descentralización no se puede implantar. La Universidad de A Coruña fue la primera en dar su visto bueno y la de Vigo preveía hacerlo el lunes. La USC traslada que tratará de llevarlo en la siguiente reunión de este órgano, aunque no le pone fecha.

Este diálogo que se abre ahora con la parte que ha mostrado las mayores reticencias frente a la descentralización coincide en un periodo complejo: la carrera hacia las elecciones en los rectorados de Santiago y Vigo. De hecho, las partes implicadas en la negociación del acuerdo se habían propuesta rubricarlo antes de su convocatoria para evitar contaminarlas. Algo que finalmente no ha sido posible, ya que las votaciones en la USC ya están fechadas para el 12 de febrero y, de ser necesario, el 11 de marzo en segunda vuelta. Este contexto, de hecho, ya ha influido, con la alineación de las cinco aspirantes compostelanas con la postura de la facultad de Medicina a lo largo de esta semana.

Horas después de que la UDC anunciase su intención de retomar su apuesta por implantar el grado, la Universidade de Vigo se sumaba, a última hora del viernes, al órdago. La institución viguesa manifestó que, ante lo acontecido en Santiago, el lunes intercambiarán opiniones sobre un pacto descentralizador que «ya no es posible» y comunicarán al consello de goberno la hoja de ruta a seguir. Recuerda el rector, Manuel Reigosa, que aprobaron a mediados de octubre esperar un mes por dicho acuerdo, mientras daban aprobaban pedir la titulación si ese pacto no salía adelante.

El rector vigués entiende que el pacto estaba basado en dos pilares: «un calendario estricto que fue muy trabajado» y el establecimiento de unidades docentes locales con participación «equilibrada» de las universidades implicadas, entre otras cuestiones. La no aprobación del acuerdo en Santiago, abunda, «deja sin la posibilidad de firmarlo al resto de interlocutores», lo que lleva a Vigo a continuar con su pretensión de incorporar el grado a su oferta.

«Medieval y localista»

Las reacciones en A Coruña a un nuevo encallamiento del proceso no se hicieron esperar. «Como ciudad debemos apostar, como defendió siempre la alcaldesa Inés Rey, por la implantación de los estudios de Medicina en A Coruña en nuestra universidad pública», explicó el Portavoz del Gobierno Municipal. Lage entiende que «la UDC ha actuado de buena fe abriéndose a un acuerdo transitorio de descentralización, pero la realidad es que la resistencia medieval y localista rechaza que Galicia avance. A Coruña es el motor económico, social y cultural de Galicia y tiene condiciones para tener una Facultad de Medicina».

También el PP local ha lamentado «la incomprensible actitud de la USC» tras el aplazamiento de la votación del acuerdo. «Hay que recordar que fueron también la USC y la Facultad de Medicina quienes incumplieron el acuerdo de 2015 y que provocó llegar a esta situación», recuerda la formación, que reafirma que, si bien apuesta «por los acuerdos y el diálogo», la USC «tendrá que atenerse a las consecuencias de la falta de acuerdo», que pasan, señalan, por reanudar la implantación del grado, «reivindicación histórica que ahora tendría el camino libre».