Descubre la nueva figura del Belén municipal de A Coruña: un conocido artista coruñés
Se inaugura el 12 de diciembre en el Palacio de María Pita
El Belén municipal de A Coruña incorpora este año a una nueva figura: la del artista coruñés Xoel López. La alcaldesa, Inés Rey, desveló este homenaje durante el encendido del alumbrado navideño del mercado de Elviña.
Xoel López se sumará a las más de 230 figuras de barro existentes y que, año tras año, incorporan a personas vinculadas con la ciudad o que tuvieron un protagonismo clave en la evolución de sus instituciones. Compartirá Belén con Pablo Picasso, Emilia Pardo Bazán o Sito Sedes.
Ya que el cantante, autor de canciones como Tierra o Lodo, está en concierto este jueves 4 de diciembre en el Palacio de la Ópera, Rey le entregará la figura el miércoles 3.
El día 12 tendrá lugar el acto inaugural del Belén, que estará abierto hasta el 6 de enero en el Salón de Exposiciones del Palacio de María Pita. El horario general de apertura al público será de 11:00 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 21:00 por las tardes.
Habrá horarios específicos en fechas señaladas: El 24 de diciembre (solo en horario de mañana), el 25 de diciembre (solo en horario de tarde), el 31 de diciembre (solo en horario de mañana), el 1 de enero (solo en horario de tarde), el 5 de enero (solo en horario de mañana) y el 6 de enero (solo en horario de tarde).
