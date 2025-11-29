Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubre la nueva figura del Belén municipal de A Coruña: un conocido artista coruñés

Se inaugura el 12 de diciembre en el Palacio de María Pita

La figura de Sito Sedes en el Belén municipal

La figura de Sito Sedes en el Belén municipal / Carlos Pardellas

Ana Carro

A Coruña

El Belén municipal de A Coruña incorpora este año a una nueva figura: la del artista coruñés Xoel López. La alcaldesa, Inés Rey, desveló este homenaje durante el encendido del alumbrado navideño del mercado de Elviña.

Xoel López se sumará a las más de 230 figuras de barro existentes y que, año tras año, incorporan a personas vinculadas con la ciudad o que tuvieron un protagonismo clave en la evolución de sus instituciones. Compartirá Belén con Pablo Picasso, Emilia Pardo Bazán o Sito Sedes.

Ya que el cantante, autor de canciones como Tierra o Lodo, está en concierto este jueves 4 de diciembre en el Palacio de la Ópera, Rey le entregará la figura el miércoles 3.

Xoel Lopez

Xoel López, en un concierto / Carlos Pardellas

El día 12 tendrá lugar el acto inaugural del Belén, que estará abierto hasta el 6 de enero en el Salón de Exposiciones del Palacio de María Pita. El horario general de apertura al público será de 11:00 a 14:00 por la mañana y de 17:00 a 21:00 por las tardes.

Habrá horarios específicos en fechas señaladas: El 24 de diciembre (solo en horario de mañana), el 25 de diciembre (solo en horario de tarde), el 31 de diciembre (solo en horario de mañana), el 1 de enero (solo en horario de tarde), el 5 de enero (solo en horario de mañana) y el 6 de enero (solo en horario de tarde).

