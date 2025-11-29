¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 28 de noviembre

Regresa el mercado navideño a María Pita

Bebeto enciende la Navidad en A Coruña / Casteleiro

11.00 horas | El tradicional mercado navideño regresa un año más a la plaza de María Pita, con puestos y actividades.

María Pita

Encendido de Navidad en el mercado de Elviña

11.00 horas | Los placeros del mercado de Elviña participan en el tradicional encendido navideño, que este año homenajeará a la referente vecinal Rosa Otero.

Mercado de Elviña | Salvador de Madariaga, 9

Visita guiada a la casa museo Picasso

UNA DE LAS ESTANCIAS DE A CASA MUSEO PICASSO EN A CORUÑA. PINTOR. PABLO RUIZ PICASSO / LA OPINION

12.00 horas | Visita guiada a la casa Museo Picasso en el marco de la programación navideña del Ayuntamiento.

Casa Museo Picasso| Payo Gómez, 4

Ofrenda floral a Castelao en su monumento

12.30 horas | El Circo de Artesáns hace una ofrenda floral a Castelao.

Monumento a Castelao | Méndez Núñez

Donaire culmina su 25º aniversario

Actuación en San Diego de la asociación cultural Donaire. / Víctor Echave

19.00 horas | La Asociación Cultural Donaire celebra el cierre de las celebraciones de su 25º aniversario con una gran fiesta en la que la música y el baile serán los protagonistas.

Forum Metropolitano | Río Monelos, 1

Las Migas presentan su nuevo disco

20.00 horas | La banda Las Migas presenta su nuevo álbum Flamencas dentro del ciclo Elas son Artistas, en homenaje a las raíces del flamenco.

Teatro Colón | Avenida da Marina, 7

Elogio al underground en el festival Subversónica

20.00 horas | Festival Subversónica, dedicado a impulsar la escena underground gallega, con las actuaciones de Arde, Ashleys y Patri Cameán y Yolanda Paz.

Sala Malavida | Rey Abdullah

Concierto de A Banda da Loba en el Festigual

20.30 horas | El Festigual cierra su edición de este año con un concierto especial de A Banda da Loba.

Centro Ágora | Lugar da Gramela

León Benavente cierra su gira en A Coruña

Eduardo Baos, César Verdú, Luis Rodríguez y Abraham Boba son León Benavente. / PANDA ARTISTS

22.00 horas | La banda León Benavente, liderada por Abraham Boba, cierra la gira de su último disco, Nueva sinfonía sobre el caos en salas. Más información.

Sala INN | Avenida do Porto, 3

Homenaje a Hombres G y Duncan Dhu

23.00 horas | El ciclo musical Noches Superpoperas, impulsado por Carlos Bau & 80 Razones, celebra su última edición con homenaje a Hombres G y Duncan Dhu.

The Clab | Costa Rica, 4