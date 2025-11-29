Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 28 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Regresa el mercado navideño a María Pita
11.00 horas | El tradicional mercado navideño regresa un año más a la plaza de María Pita, con puestos y actividades.
María Pita
Encendido de Navidad en el mercado de Elviña
11.00 horas | Los placeros del mercado de Elviña participan en el tradicional encendido navideño, que este año homenajeará a la referente vecinal Rosa Otero.
Mercado de Elviña | Salvador de Madariaga, 9
Visita guiada a la casa museo Picasso
12.00 horas | Visita guiada a la casa Museo Picasso en el marco de la programación navideña del Ayuntamiento.
Casa Museo Picasso| Payo Gómez, 4
Ofrenda floral a Castelao en su monumento
12.30 horas | El Circo de Artesáns hace una ofrenda floral a Castelao.
Monumento a Castelao | Méndez Núñez
Donaire culmina su 25º aniversario
19.00 horas | La Asociación Cultural Donaire celebra el cierre de las celebraciones de su 25º aniversario con una gran fiesta en la que la música y el baile serán los protagonistas.
Forum Metropolitano | Río Monelos, 1
Las Migas presentan su nuevo disco
20.00 horas | La banda Las Migas presenta su nuevo álbum Flamencas dentro del ciclo Elas son Artistas, en homenaje a las raíces del flamenco.
Teatro Colón | Avenida da Marina, 7
Elogio al underground en el festival Subversónica
20.00 horas | Festival Subversónica, dedicado a impulsar la escena underground gallega, con las actuaciones de Arde, Ashleys y Patri Cameán y Yolanda Paz.
Sala Malavida | Rey Abdullah
Concierto de A Banda da Loba en el Festigual
20.30 horas | El Festigual cierra su edición de este año con un concierto especial de A Banda da Loba.
Centro Ágora | Lugar da Gramela
León Benavente cierra su gira en A Coruña
22.00 horas | La banda León Benavente, liderada por Abraham Boba, cierra la gira de su último disco, Nueva sinfonía sobre el caos en salas. Más información.
Sala INN | Avenida do Porto, 3
Homenaje a Hombres G y Duncan Dhu
23.00 horas | El ciclo musical Noches Superpoperas, impulsado por Carlos Bau & 80 Razones, celebra su última edición con homenaje a Hombres G y Duncan Dhu.
The Clab | Costa Rica, 4
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas