Ingreso de Luis Bello en la Academia de Medicina con un acto en A Coruña
El doctor José Luis Bello López, referencia de los ámbitos de la hematología y de las terapias avanzadas frente al cáncer, ingresó esta semana como miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia. El hematólogo participó en el primer trasplante de medula ósea en Santiago de Compostela en 1993, y jugó un papel clave en la consolidación de las terapias Car-T en el hospital. El doctor definió estas terapias como «la verdadera revolución de la medicina moderna».
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas