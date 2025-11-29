Ingreso de Luis Bello en la Academia de Medicina con un acto en A Coruña

El doctor José Luis Bello López, referencia de los ámbitos de la hematología y de las terapias avanzadas frente al cáncer, ingresó esta semana como miembro numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia. El hematólogo participó en el primer trasplante de medula ósea en Santiago de Compostela en 1993, y jugó un papel clave en la consolidación de las terapias Car-T en el hospital. El doctor definió estas terapias como «la verdadera revolución de la medicina moderna».