Jornada divulgativa en la Lonja sobre dieta atlántica

La lonja de A Coruña, situada en Linares Rivas, fue escenario este sábado de una jornada divulgativa en torno a la dieta atlántica. En la actividad participaron representantes del sector pesquero, profesionales de la hostelería, usuarios de las escuelas municipales y público general. La catedrática de Pediatría Rosaura Leis ilustró sobre valores nutricionales del pescado y la Escuela de Hostelería elaboró una degustación de platos creativos a base de pescado y marisco de la lonja.