Macetas a tierra

La plaza de Lugo amaneció este viernes como escenario de un peculiar acto vandálico: cuatro de las macetas que decoran los accesos al mercado de abastos de la plaza aparecieron volcadas, como si alguien hubiese gritado «¡cuerpo a tierra!» y los elementos decorativos se hubiesen arrojado al suelo por su propia voluntad. Afortunadamente, el vándalo se cansó al llegar a la quinta y continuó su camino sin tirar ninguna más.