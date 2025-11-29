Si no lo leo no lo creo
Macetas a tierra
ANTÓN PERULEIRO
La plaza de Lugo amaneció este viernes como escenario de un peculiar acto vandálico: cuatro de las macetas que decoran los accesos al mercado de abastos de la plaza aparecieron volcadas, como si alguien hubiese gritado «¡cuerpo a tierra!» y los elementos decorativos se hubiesen arrojado al suelo por su propia voluntad. Afortunadamente, el vándalo se cansó al llegar a la quinta y continuó su camino sin tirar ninguna más.
- Gadisa abre un Claudio Express en A Coruña, con 50 metros cuadrados y 500 referencias de alimentación
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- El Concello de A Coruña censura que la Xunta reserve la mejor zona de Monte Mero para la vivienda de precio libre
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Purificación Ramos, medio siglo de servicio a la ciudadanía en A Coruña: «Si te gusta tu trabajo, ¿por qué te vas a ir?»