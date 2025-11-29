Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

Macetas a tierra

ANTÓN PERULEIRO

La plaza de Lugo amaneció este viernes como escenario de un peculiar acto vandálico: cuatro de las macetas que decoran los accesos al mercado de abastos de la plaza aparecieron volcadas, como si alguien hubiese gritado «¡cuerpo a tierra!» y los elementos decorativos se hubiesen arrojado al suelo por su propia voluntad. Afortunadamente, el vándalo se cansó al llegar a la quinta y continuó su camino sin tirar ninguna más.

