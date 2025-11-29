Las obras de Sotomayor son reinterpretadas por escolares

La fundación Barrié ofrece a alumnos de Secundaria a participar en un taller didáctico vinculado a la exposición de Fernando Álvarez de Sotomayor. En la mañana de este viernes dieciocho alumnos del CPR Plurilingüe Montespiño transformaron las composiciones originales con anacronismos como smartphones, peinados actuales o accesorios contemporáneos con un enfoque que generó recreaciones creativas plasmadas en dibujos y fotografías.