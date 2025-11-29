La planta de Nostián, pendiente de adaptarse al quinto contenedor

La implantación del quinto contenedor, que el Concello calcula que se completará este mismo año, ha obligado a colocar miles de nuevos colectores por la ciudad. Pero también cambia la forma de trabajar en la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián. El contenedor amarillo ha quedado ahora reservado para envases como bricks o latas, y, aunque este cambio en principio debería hacer que fuese más fácil su reciclaje, «muchas bolsas acaban yendo a vertedero» , indican fuentes conocedoras de la actividad de la planta, porque las máquinas actuales no están adaptadas para tratarlas. Este diario se ha puesto en contacto con la empresa que lleva la concesión, Albada, sin conseguir respuesta, y el Concello señala que es demasiado pronto para realizar una evaluación. La solución estaría en las obras de modernización del complejo con la nueva empresa concesionaria, cuya selección, indica el Concello, comenzará antes de que acabe el año.

Según señalan fuentes que conocen el funcionamiento de las instalaciones, cuando las bolsas llegan a la planta pasan por una máquina especializada que las abre. «Con el modelo que hay hasta ahora abrían la mayoría», y algunos trabajadores se encargan de los casos en los que la máquina no funciona. Pero las bolsas que llegan solo con envases pesan menos, lo que supone «un problema» para el funcionamiento de la máquina. «Hay muchas bolsas que, por no abrir, acaban yendo para el vertedero sin ser recuperados los materiales», indican las mismas fuentes, que ven preciso un aparato «específico, si no es inviable».

La concesión de Nostián caducó con el inicio de 2020, y la concesionaria, Albada, lleva años trabajando en precario y con los trabajadores pidiendo una remodelación de las instalaciones. El Concello ha prometido con sacar un nuevo concurso este año (tardará meses en resolverse, incluso si no hay problemas en la tramitación), y este contempla que la nueva empresa deberá realizar inversiones millonarias. Las fuentes que explicaron a este diario el problema entienden que la solución «es inherente» a que se resuelva este nuevo concurso y entre una nueva compañía que realice inversiones.

«Es demasiado pronto para hacer una evaluación de la eficacia y la eficiencia de la recogida», indican fuentes municipales, «cuando ni siquiera se ha completado la implantación del quinto contenedor».

Campaña informativa

Las fuentes consultadas por este diario sobre el tratamiento de los residuos consideran que hay que realizar una campaña de «concienciación» hacia la ciudadanía para que aprenda el nuevo método de separación, una iniciativa que el Concello sí ha puesto en marcha. El Ayuntamiento arrancó una campaña de difusión por los barrios, y se ha puesto en contacto con asociaciones de vecinos para instalar una carpa informativa itinerante.

Los ciudadanos también pueden pedir información en el correo concellaria.medioambiente@coruna.gal o en el teléfono 010 sobre el nuevo sistema de recogida, que mantiene tres contenedores para, respectivamente, papel y cartón, vidrio y restos orgánicos. El amarillo se usa para envases y el gris a la fracción resto, como restos de barrido, colillas o productos de higiene femenina».