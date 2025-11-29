El PP denuncia inseguridad y otros problemas en Os Mallos

El portavoz del Grupo Popular, Miguel Lorenzo, denunció tras su reunión con vecinos de Os Mallos la «falta de soluciones» del Gobierno municipal a problemas como «la inseguridad, la falta de aparcamiento y el nulo mantenimiento», a pesar , señalan, de las mociones aprobadas en el pleno por unanimidad. Sobre inseguridad, el PP manifesta que los vecinos trasladaron su inquietud por los problemas relacionados con el edificio de ronda Outeiro 137, y los derivados del tráfico de drogas en las calles Ramón Cabanillas y Vizcaya.

«El Gobierno municipal conoce desde hace tiempo estos problemas, los vecinos los han denunciado, han hecho protestas públicas y nosotros lo hemos trasladado a los Plenos. Aún así, no han hecho nada para solucionarlo», señala. Respecto al aparcamiento, la formación denuncia la eliminación de plazas «sin alternativa» en la avenida de A Sardiñeira, en la calle Ramón Cabanillas o en la plaza Padre Rubinos, lo que ocasiona, añaden, «que los vecinos tengan que perder mucho tiempo para encontrar un lugar donde aparcar». También trasladan la preocupación de los vecinos destacaron por la «falta de mantenimientos» en aceras, iluminación, limpieza o zonas ajardinadas.