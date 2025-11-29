¡Promoción de Black Friday! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio

¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de A Coruña es posible gracias a la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.

Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.

Ventajas de la edición digital

Con la réplica digital de LA OPINIÓN A CORUÑA los usuarios podrán:

Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.

Escuchar las noticias donde y cuando quieras.

Cambiar el tamaño y el tipo de letra.

Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.

Traducir el texto hasta en 22 idiomas.

Comentar y guardar las noticias.

Votar las noticias.

Copiar y pegar la información.

Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.

Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.

Y si todavía tienes dudas, en este vídeo te explicamos en un minuto cómo funciona la edición impresa digital :

RAC

Preguntas frecuentes