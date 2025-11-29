¡Promoción de Black Friday! Disfruta de la edición impresa digital de LA OPINIÓN a mitad de precio
Con la suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a los contenidos web y a los suplementos
¡50% de descuento en la tarifa trimestral, semestral y anual! Disfrutar de la información más cercana de A Coruña es posible gracias a la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA. Con esta suscripción, los lectores podrán obtener la réplica del periódico de papel en cualquier dispositivo, acceder a todo el contenido web sin limitaciones y también a los suplementos. Y todo ello a mitad de precio.
Con esta promoción, la tarifa trimestral tiene un coste de 14,50 euros; la semestral de 27,50 euros y la anual de 52,50 euros. Una vez finalizada la oferta y transcurrido el periodo trimestral, semestral o anual contratado, la renovación de la suscripción será a precio de la tarifa vigente.
Ventajas de la edición digital
Con la réplica digital de LA OPINIÓN A CORUÑA los usuarios podrán:
- Acceder a la edición impresa desde cualquier dispositivo.
- Escuchar las noticias donde y cuando quieras.
- Cambiar el tamaño y el tipo de letra.
- Cambiar el formato de lectura y ver la edición en papel o de forma interactiva.
- Traducir el texto hasta en 22 idiomas.
- Comentar y guardar las noticias.
- Votar las noticias.
- Copiar y pegar la información.
- Imprimir páginas o distintos fragmentos de las páginas.
- Compartir los contenidos por enlace, mail o redes sociales.
Y si todavía tienes dudas, en este vídeo te explicamos en un minuto cómo funciona la edición impresa digital :
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene? La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.
- ¿Hace falta registrarse? Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.
- ¿Qué pasa si ya soy suscriptor de edición impresa? Si eres suscriptor de LA OPINIÓN A CORUÑA en edición impresa podrás seguir disfrutando de todo lo mejor como hasta ahora con la ventaja adicional de disfrutar también de tu suscripción a la réplica digital de forma totalmente gratuita y los contenidos web.
