La Temporada Lírica concluye con ‘Pelleás et Mélisande’
A Coruña
La 73ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera concluirá el próximo 5 de diciembre con la interpretación de la única ópera de Claude Debussy: Pelléas et Mélisande. El director principal invitado de la Temporada, José Miguel Pérez Sierra, dirigirá a la Sinfónica de Galicia en una ópera en la que la soprano Sabrina Gárdez interpretará a Mélisande. El barítono Edward Nelson se convertirá en Pelléas y el bajo Jean-Fernand Setti regresa esta temporada a A Coruña, en esta ocasión para ser Golaud. El también bajo Igor Durlovski será Arkel, mientras que la mezzosoprano Mónica Redondo se convertirá en Geneviève. La víspera habrá una conferencia previa.
