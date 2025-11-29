Últimos días para concurrir al premio Pérez Lugín
A Coruña
Este domingo, 30 de noviembre, finaliza el plazo de presentación de trabajos de la LXXXV edición del premio Pérez Lugín convocada por la Asociación de la prensa de A Coruña. La temática de este año es Del tren de Lugo al AVE: 150 años de ferrocarril en A Coruña. Entre los textos recibidos, el jurado seleccionará al ganador, que recibirá 3.000 euros y una figura conmemorativa, aportados por el Concello.
