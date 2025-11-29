Últimos días para concurrir al premio Pérez Lugín

Este domingo, 30 de noviembre, finaliza el plazo de presentación de trabajos de la LXXXV edición del premio Pérez Lugín convocada por la Asociación de la prensa de A Coruña. La temática de este año es Del tren de Lugo al AVE: 150 años de ferrocarril en A Coruña. Entre los textos recibidos, el jurado seleccionará al ganador, que recibirá 3.000 euros y una figura conmemorativa, aportados por el Concello.