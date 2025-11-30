El Aquitania de Matogrande, en A Coruña, festeja su cuarto de siglo: "Llevamos viniendo toda la vida"
Decenas de clientes llenaron el bar este domingo, donde se divirtieron con el bingo musical y el fotomatón
El bar Aquitania de Matogrande, en A Coruña, sopló ayer las 25 velas de la tarta en una fiesta llena de clientes que brindaron por otro cuarto de siglo más. Bajo el mando de Ramón Vázquez y su socio David Carballeira, este fue uno de los primeros bares que abrió en Matogrande, donde ha logrado hacerse un hueco importante. «Llevamos viniendo toda la vida», comentaban ayer algunos de los clientes en la fiesta de cumpleaños. Fue una jornada emotiva, de recuerdos y muchos abrazos, pero también de diversión: hubo bailes, bingo musical y hasta un fotomatón.
Al ritmo de la canción de Cumpleaños feliz, Ramón y David soplaron las velas de la tarta con una imagen del barco que da nombre al bar. Ese trasatlántico británico que tuvo una dilatada carrera y sobrevivió a las dos guerras mundiales hasta que fue desguazado en 1950. Un barco duradero y fiel, como el bar de Matogrande, al que le toca ahora seguir sumando años y anécdotas.
