Brian Rodríguez es tratado en el Chuac de A Coruña de la principal causa de muerte súbita en jóvenes: «Estoy aquí gracias al desfibrilador que llevo en el pecho»

«Cada seis meses», Brian Rodríguez, vecino de Barcelona, de 29 años, se desplaza hasta A Coruña (donde residió «hasta hace dos»), para acudir a revisión en la Unidad de Cardiopatías Familiares de Chuac, centro de referencia nacional para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, enfermedad que le diagnosticaron «a los 2 años», en su país natal, Uruguay. «Tenía asma, que me provocaba ingresos recurrentes y, en una de esas, detectaron algún sonido en mi corazón que no le gustó a la enfermera que me estaba atendiendo. Acabaron haciéndome un electrocardiograma, y ya descubrieron que sufro miocardiopatía hipertrófica», explica Brian, quien detalla que, en aquel momento, «como era asintomático, no se hizo nada».

«No fue hasta doce años después, cuando empezaron a hacerme los estudios genéticos, estando ya en España. En concreto, en Alicante», apunta, sobre unas pruebas que, entonces, determinaron que «ninguno» de sus familiares «tiene la enfermedad directamente». «Se juntaron dos genomas, uno muy, muy común, y otro que lo es bastante poco, de ahí la severidad en mi caso. Y es que, cuando llegué a A Coruña, con 23-24 años, comencé a tener síntomas muy fuertes y recurrentes. Fue entonces cuando me hicieron un nuevo estudio, en el que se descubrió ese genoma, que era relativamente nuevo o poco conocido», especifica.

Ensayo clínico

A partir de ahí, arrancan «cuatro años casi de pruebas, de experimentos, cambiando medicación, mezclando una cosa con otra, con estudios...», sin llegar a «dar con la causa de por qué» su enfermedad «estaba siendo tan agresiva». «Tomé un medicamento, que hacía que mis arritmias ventriculares detonaran en muertes súbitas. No sabíamos que era por culpa de ese fármaco, y así estuve tres años. Luego, cambiamos de dosis y tratamiento, pero no terminaba de mejorar, ya que seguía con arritmias, que además eran muy explosivas: me ponía pálido, vomitaba, me quedaba horas y horas a 180-190 pulsaciones por minuto... Pero, de repente, eso se terminaba y estaba tan normal», asegura Brian, quien subraya el impacto «psicológico» que supuso todo aquello, «además del físico, que fue duro», al tener que «someterse a un montón de cirugías para tratar de cortar esos síntomas», que «no funcionaron».

«Para alguien con miocardiopatía hipertrófica», el día a día «es muy complicado a nivel psicológico», afirma Brian. «Cualquier cosita muy rutinaria, como entrar en un baño público y cerrar con pestillo, te da miedo. Piensas: ‘Si me da algo, aquí me quedo’. En mi caso, de hecho, si estoy aquí es porque, desde los 14 años, llevo un Desfibrilador Automático Implantable (DAI)», refiere este integrante de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica (Aemch), entidad que reivindica «como un refugio», sobre todo, «para las personas diagnosticadas con 40 o 50 años», que «se encuentran con la enfermedad de golpe», o que «tienen hijos» y «no saben, exactamente, qué han de hacer» o «por dónde empezar»

«En medio de todo ese proceso, pasaron a administrarme otro medicamento. Parecía que me iba bien, porque estuve unos meses con arritmias más controladas: cada mucho tiempo, y más o menos llevaderas. Pero justo hubo una carencia de stock de ese fármaco en concreto, entonces, los doctores Roberto Barriales y José María Larrañaga me propusieron entrar en el ensayo de otro medicamento. Todo ese combo mejoró muchísimo mi calidad de vida. Llevo cerca de un año y medio sin tener arritmias ni mareos. Cambié mi mentalidad, empecé a hacer deporte (me estoy informando mucho, con cardiólogos y demás, para ver hasta qué punto le tengo que tener miedo) y mi vida ha mejorado una barbaridad», resalta, antes de incidir en que, «para alguien con miocardiopatía hipertrófica», el día a día «es muy complicado a nivel psicológico».

