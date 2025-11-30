El calendario de Medicina en A Coruña: memoria hecha en primavera para enviar a la Xunta en junio

El bloqueo de Santiago al acuerdo de descentralización del grado de Medicina entre las tres universidades gallegas y la Xunta ha llevado a la Universidade da Coruña (UDC) a retomar su calendario para impartir esta titulación. El objetivo es tener la memoria completa en primavera, después de pasar por una fase de exposición pública, para poder enviar la documentación a la Xunta en junio. Este último paso es el que la UDC estaba dispuesta a aplazar si se lograba una descentralización real, pero el panorama ha cambiado después de la negativa de la Facultad de Medicina y de que el Consello de Goberno de la UDC aplazase, aún sin fecha, la votación del acuerdo.

A Coruña ya ha dado pasos adelante para avanzar en la petición del grado. Recibió el visto bueno de su Consello de Goberno y se creó la comisión redactora, que se encarga de elaborar la memoria de verificación, en la que ya se está trabajando.

También se aprobó el pasado 4 de noviembre la declaración de interés. En esta, la UDC justifica su intención de sumar el grado de Medicina a su oferta de estudios. Así, explica que hay un «claro déficit de profesionales médicos, una evidente demanda social de médicos y una altísima demanda del estudiantado para acceder a estos estudios». En 2024, ingresaron en los estudios de Grado en Medicina de la USC un total de 403 alumnos, con 5.000 aspirantes y 508 plazas MIR convocada. Esto hace que algunos estudiantes gallegos que quieren cursar Medicina tengan que hacerlo fuera de Galicia.

La UDC defiende en el documento, además, que «el equilibrio entre campus queda garantizado, puesto que actualmente solo se imparte Medicina en uno de los campus del Sistema Universitario de Galicia y no se pretende que la implantación del grado en Medicina por parte de la UDC vaya en detrimento de dicho grado, ni que se reduzcan las plazas disponibles para el mismo. Se busca, en cambio, la complementariedad y la mejora de la oferta del SUG».

Una vez se complete la memoria y se apruebe, se someterá a exposición pública. La previsión es tenerla lista en primavera para volver a llevarla al Consello de Goberno. El siguiente paso será clave y se espera para verano: su envío a la Secretaría Xeral de Universidades, dependiente de la Xunta. A continuación, podrá enviarse el título a verificación por parte de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, integrada por la Xunta y las tres universidades. También se tiene que remitir al Ministerio de Educación.

Este es, a día de hoy, el escenario más probable, pero todavía hay aspectos por conocer para comprobar cómo evoluciona el calendario de la UDC. La USC, que se encuentra en periodo preelectoral, deja en aire el acuerdo al no haberlo sometido a aprobación. La Universidade de Vigo, que tenía previsto votarlo el lunes, intercambiará opiniones sobre un pacto descentralizador que, aseguran, «ya no es posible» y comunicarán al Consello de Goberno la hoja de ruta a seguir. Su plan, como el de A Coruña, es retomar su apuesta por implantar el grado.

Educación alerta de que, sin acuerdo, habrá que tomar «decisiones con libertad»

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, alertó, con el pacto por Medicina en el aire, de que, «si al final no se logra un acuerdo y no se da recuperado el consenso, pues habrá que adoptar decisiones con total libertad por parte de todos y evaluar todas las posibilidades».

Rodríguez reconoció que llegar al acuerdo fue «muy complejo, muy difícil». «Fue necesario que las tres universidades (Santiago, Vigo y A Coruña) y dos consellerías (Educación y Sanidade) buscasen un punto de encuentro para posibilitar una mejora del sistema de educación sanitaria», recordó. Así, insistió en que «una de las partes», refiriéndose a la USC, tiene «una serie de problemas internamente» y que ha pedido «tiempo» para «intentar resolverlos», mientras que las otras dos «plantean que, en caso de no resolverse, seguirán adelante con sus peticiones».

«Queda todo abierto», resumió el conselleiro, que aseguró que la Xunta «siempre» actuará «buscando mejorar el sistema de formación médica». Su homólogo de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindica el acuerdo de descentralización por el que tanto han trabajado las partes como «un proyecto válido, una manera más eficiente de utilizar todos los recursos, tanto los humanos como hospitalarios y de centros de salud, para la mejor formación de los alumnos». Llama a «cada uno» a «asumir sus responsabilidades» y advierte que «si la gente no quiere llegar a un acuerdo», tocará después «plantearse nuevos escenarios».