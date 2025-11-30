¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 28 de noviembre

Espectáculo de danza para familias

11.30 y 13.00 horas | Río de Luna, de Da.Te. Danza, es una propuesta de danza contemporánea para todos los públicos. La entrada general cuesta seis euros, pero hay descuentos.

Centro Ágora | Gramela, 17

Concierto de Las Migas en el teatro Colón

20.00 horas | El grupo con 20 años de trayectoria y seis discos de estudio presenta en A Coruña su último trabajo Flamencas. Hay entradas desde 20,55 euros.

Teatro Colón | Marina, 7A