¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 28 de noviembre
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Espectáculo de danza para familias
11.30 y 13.00 horas | Río de Luna, de Da.Te. Danza, es una propuesta de danza contemporánea para todos los públicos. La entrada general cuesta seis euros, pero hay descuentos.
Centro Ágora | Gramela, 17
Concierto de Las Migas en el teatro Colón
20.00 horas | El grupo con 20 años de trayectoria y seis discos de estudio presenta en A Coruña su último trabajo Flamencas. Hay entradas desde 20,55 euros.
Teatro Colón | Marina, 7A
