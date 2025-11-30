Un joven, herido grave al subirse a la estatua de la fuente en la plaza de Azcárraga y tirarla
Ha ocurrido de madrugada, pasadas las 00.30h | El joven previamente ya había sido denunciado junto a otras personas por beber en la vía pública | El Concello le reclamará los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido
Un joven de 25 años con iniciales M.G.P. ha resultado herido grave tras sufrir una caída al subirse a la estatua de la fuente de la plaza de Azcárraga y caer --ambos, el joven y la escultura-- al ceder la efigie por la base, según explican los Bomberos de A Coruña en el parte de este intervención, ocurrida esta madrugada, pasadas las 00.30 horas. Al lugar acudió la Policía Local, que requirió a los Bomberos para asegurar la zona después de que el joven se encaramase a la estatua, "cediendo esta por la base y cayendo ambos al suelo", explican los bomberos, que añaden que el joven resultó herido grave. El 061 envió al lugar una ambulancia medicalizada que atendió al herido y lo trasladó al Hospital de A Coruña.
Fuentes municipales confirman que un joven se subió a la fuente derribando la escultura y cayendo los dos. El joven tuvo que ser atendido por los servicios de emergencias con heridas de consideración. Añaden las mismas fuentes que el joven previamente ya había sido denunciado junto a otras personas por beber en la vía pública y que dentro de ese grupo también hubo una denuncia por faltar al respeto a los agentes.
El Concello le reclamará al joven los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido. La estatua fue fundida en 1870 en los talleres Dungem de París.
