«La máquina perfecta» llega a Marineda City

En Marineda City, rodeado de tiendas de ropa se encuentra una exposición del cuerpo humano, Bodies Evolution. Su director de marketing, Barney Martín, recibe a los visitantes con una idea que repite con convicción: «La exposición enseña el funcionamiento del cuerpo humano, que es la máquina más perfecta que existe». Su manera de explicarlo transmite orgullo y una sensación de acompañar algo que considera único.

La muestra aterrizó en A Coruña el 5 de noviembre después de haber pasado por Estepona, Málaga, Madrid, Valencia, Sevilla y Vigo. «Vamos haciendo toda España», comenta, y detalla que cada parada dura entre uno y tres meses. Después de la ciudad, el viaje continúa hacia Barcelona y, más adelante, hacia Italia. No es la primera vez que cruzará fronteras. «Estuvimos en Colombia y también en Costa Rica», subraya para remarcar el alcance internacional.

La exposición propone un recorrido por los sistemas del cuerpo humano. Todo se divide por áreas: respiratorio, circulatorio, reproductivo, muscular, óseo. «Aquí tenemos ocho cuerpos reales y más de cien órganos», señala Martín. Todas las piezas provienen de centros internacionales de plastinación. Este método, creado por el anatomista alemán Gunther von Hagens, sustituye los líquidos corporales por materiales que permiten conservar tejidos reales durante años. «Los centros reciben cuerpos donados para la ciencia y preparan las piezas para exposiciones como esta», explica.

La faceta educativa ocupa un lugar central. Bodies Evolution es «la exposición de anatomía humana más visitada del mundo» y recibe a miles de estudiantes. En A Coruña, los colegios ya han empezado a pasar por el recinto y conforman una parte esencial del público. El director de marketing invita a los centros a seguir acudiendo: «Es una experiencia única para niños y jóvenes, porque permite entender cómo está conectado todo el cuerpo y ver órganos reales. Todos aprenden un montón».

El público general muestra también un gran interés. «Familias, estudiantes, personas mayores» y curiosos recorren las salas. La respuesta en A Coruña supera las expectativas, con «tardes y fines de semana de gran actividad».

Entre los contenidos que más sorprenden destacan los fetos, situados en el tramo final del recorrido. «La gente entra con un poco de reparo, piensa que puede impresionarle», reconoce el responsable, «pero al final todos salen diciendo que está muy bien explicado y preparado. La sensación inicial desaparece enseguida».

Bodies Evolution ofrece en A Coruña hasta el 11 de enero una oportunidad para contemplar el cuerpo humano «desde una perspectiva que pocas veces resulta accesible al público general». Una muestra que transforma la visita en una experiencia impactante y pedagógica. «Nadie sale indiferente», asegura Martín.