Si no lo leo no lo creo
Momento único con Fito
ANTÓN PERULEIRO
Las miles de personas que llenaron este viernes el Coliseum para ver a Fito y Fitipaldis coinciden en que fue un concierto inolvidable. Tanto que cuando el líder de la banda abandonó el escenario tras un increíble recital, el público no se movió de su sitio y cantó Soldadito marinero. Un gesto que caló hondo en Fito, que decidió volvier a salir para seguir deleitando a los presentes con su música. Nada como un buen directo.
