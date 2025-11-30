Pacientes tratados en el Chuac de A Coruña conviven con la principal causa de muerte súbita en jóvenes: «Tardas en asumirlo»

Hace algo más de dos décadas, apenas «seis meses después» de dar a luz a su primera hija, Rosa Elena Vila, vecina de Ourense, de 47 años, sufrió «una serie de síncopes» que, tras acudir a Urgencias «con muy poquitas pulsaciones», ingresar en UCI y ser derivada a consulta, con posterioridad, al Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), centro de referencia nacional para el abordaje de las cardiopatías familiares, desembocaron en un diagnóstico que, entonces, la dejó «helada»: miocardiopatía hipertrófica. Una enfermedad «de la que nunca había oído hablar», reconoce, «consistente en un engrosamiento del miocardio, el músculo del corazón», que no se debe a ninguna causa relacionada con problemas en las válvulas o con la hipertensión arterial. Su origen es «genético», por tanto, se puede heredar, de ahí la importancia de realizar «estudios familiares lo más exhaustivos posibles» para «detectarla de forma precoz», ya que una de cada 500 personas podría estar, «sin saberlo», afectado por esta patología, que puede provocar muerte súbita, y que supone la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años y deportistas.

«Con el diagnóstico, comenzó otra parte de mi vida. Tardé en asumirlo, y creo que, a día de hoy, más de 20 años después, he aprendido a convivir con esto, aunque no lo tengo superado», admite Rosa Elena, quien resalta que la miocardiopatía hipertrófica es, además, «la enfermedad de los tres apellidos, o incluso más». «Mi caso, en concreto, es súper excepcional, ya que tanto mi padre como mi madre poseen el gen alterado que da lugar a esta dolencia. Cuando me hicieron el estudio genético que desveló esta circunstancia, los doctores Roberto Barriales y José María Larrañaga [coordinador y cardiólogo, respectivamente, de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Chuac] no daban crédito. Llegaron incluso a preguntarme: ‘¿Pero de verdad que tu padre y tu madre no son familia?’. Y es que ni siquiera son del mismo pueblo...», apunta esta vecina de Ourense, para hacer hincapié en lo insólito de su caso, del que «solo se conocen otros seis o siete en el mundo».

«Hasta entonces, se suponía que la enfermedad venía por parte de mi padre, quien también tenía algún síntoma cardíaco (al igual que otros miembros de nuestra familia, como mi abuelo paterno), y que yo la había manifestado en un estado más grave», señala, antes de aclarar que el «estudio genético» que arrojó luz sobre el verdadero origen de su dolencia «no llegó hasta dos décadas después» de aquellos primeros «síncopes» que condujeron a su diagnóstico. «Fue cuando se empezó a tirar del hilo», señala.

Rosa Elena Vila, vecina de Ourense, junto a la entrada principal del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), tras su última revisión médica. / Iago López

Y es que, tras aquel primer ingreso y la confirmación posterior de que sufre miocardiopatía hipertrófica, a Rosa Elena le pusieron «un marcapasos», con el que pasó dos décadas en las que, asegura, casi llegó a olvidarse de su enfermedad. «Sin embargo, hacia septiembre de 2023, tuve un empeoramiento, que comenzó con un poco de insuficiencia cardíaca. Entonces, contacté con la Unidad de Cardiopatías Familiares del Chuac [a donde acude a revisión cada año], les expliqué lo que me estaba sucediendo y me dijeron que me pasase por su consulta», detalla. «A partir de ahí, y después de reunirse los doctores Barriales y Larrañaga con los electrofisiólogos, decidieron que, debido al riesgo de muerte súbita, y ahora que ya sabían qué gen estaba alterado en mi caso, lo mejor era ponerme un Desfibrilador Automático Implantable (DAI)», relata, antes de especificar que el DAI «es un dispositivo que controla el ritmo cardíaco». «Está configurado para liberar una serie de descargas [indoloras] si las pulsaciones cardíacas bajan hasta cierto nivel. Digamos que se adelanta a un posible episodio de muerte súbita», refiere, sobre el funcionamiento de un dispositivo que le implantaron «en enero de 2024».

«Pasé una temporadita de baja [es auxiliar de enfermería en el área quirúrgica del Hospital de Ourense] y, transcurrido ese tiempo, comencé a trabajar otra vez», apunta Rosa Elena, quien considera que, «a día de hoy», aun siendo consciente de su enfermedad, no ha «logrado asimilarla del todo». «Por ejemplo, ahora mismo no soy capaz de tocarme la zona donde tengo el DAI implantado, porque se nota. Sí, sé lo que tengo... Pero creo que todavía no lo he asumido. Cierto es que muchas personas diagnosticadas también de miocardiopatía hipertrófica reciben ayuda psicológica para afrontar su situación, pero yo me gestioné sola, aunque la hubiese necesitado. Y creo que todavía la necesito, lo que ocurre es que tú misma te pones esa coraza, te haces la valiente, la fuerte... Además, para ir al psicólogo de la seguridad social necesitas un año de espera, así que mi psicóloga soy yo. Lloro cuando tengo que llorar (menos de lo que quisiera), pero es la única manera, porque no hay medios en el sistema público», advierte.

«Intento no limitarme»

«Yo hago vida normal. Antes, me ponía ciertos límites por miedos, y por las propias limitaciones físicas que puedo tener. Por ejemplo, no puedo subir una cuesta de un kilómetro. Después, lo pienso desde otro punto de vista y me digo: ‘Tampoco soy yo deportista de élite’», prosigue, antes de reconocer que sí puede verse más condicionada, si acaso, a «limitar» sus «actividades diarias» por «el cansancio». «A lo mejor, si una persona es capaz de trabajar, no sé, 12 horas seguidas, yo necesito descansar. Termino de comer, por ejemplo, y necesito tumbarme un rato... Cosas puntuales. Pero, a simple vista... De hecho, compañeros con los que llevo ya unos años trabajando, durante esta última baja médica, alucinaban con que tenga un DAI y esté trabajando. No se lo creen porque yo en mi vida diaria no lo voy diciendo. Intento hacer todo lo mejor que puedo, y no me pongo límites ahora», reitera.

«En septiembre, de hecho —continúa—, me fui a hacer el Camino de Santiago, con mi hija, desde Ferrol. La idea era: ‘Voy. Si veo que tengo que parar, paro, y ya lo haré más adelante’. En realidad, tú conoces tu cuerpo, sabes hasta donde puedes ir... Hubo días en que me costó más, días en que me costó menos... Lo que ocurre es que, por desgracia, esto va a ir a más, puesto que la mayoría de las personas, al llegar a una cierta edad, tienen patologías cardíacas y, en mi caso, lo voy a tener más agravado porque ya sufro una de base», señala Rosa Elena, agradecida, no obstante, por el hecho de que «durante el tiempo» en que llevó marcapasos «jamás» tuvo «ningún problema añadido». «Y el DAI nunca me ha dado una descarga», desvela esta vecina de Ourense, integrante de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica (Aemch), con sede en Oleiros [C/Rio Ulla, 22. Urbanización Os Regos-www.miocardiopatia.com].

Apoyo entre iguales

«En mi caso, la puesta en marcha de la asociación, hace unos dos o tres años, me ha hecho ver que no estoy sola. He conocido las historias de otras personas afectadas por esta enfermedad, también a través del libro Mi corazón habla, editado por la propia Aemch y que recoge testimonios de pacientes de toda España. Tenemos, además, un grupo de WhatsApp, en el que cada uno manifiesta sus síntomas y su forma de afrontarlo. Ahí ves, también, que cada caso es diferente... Es increíble», subraya, e incide: «Yo solo puedo dar gracias de estar diagnosticada y protegida, al tener un DAI puesto. Y ahora será lo que tenga que ser. Porque si ya tener una miocardiopatía hipertrófica es raro, mi caso todavía lo es más. Hay gente con esta dolencia que puede entrar en los ensayos clínicos de medicamentos, pero yo no. La excepcionalidad de mi caso, del que apenas se conocen otros seis o siete en todo el mundo, me excluye ya de entrada».

Salvador Ramos, con un ejemplar del libro 'Mi corazón habla', editado por la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, en su casa de A Coruña. / Iago López

Sí participa en el ensayo clínico de un medicamento Salvador Ramos, coruñés de 54 años, diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica hace menos de un lustro, «justo después de la pandemia». «En mi caso, siempre había tenido una salud de hierro. Era un poco bruto, por así decirlo, y aguantaba todo. El submarinismo era mi pasión, lo cual implicaba que, cada año, pasaba un reconocimiento médico, con electrocardiogramas, etc. Tras el confinamiento del covid, una tarde, al salir de trabajar, me dolía mucho la boca del estómago y, como tenía un seguro médico, fui a que me mirasen, con la única idea de que me diesen un Almax, o algo similar. No obstante, la médica que me atendió, que era una chica joven, empezó a auscultarme, y se empeñó en hacerme un electro. Con el resultado, me mandó directamente a Urgencias porque había ‘algo que no estaba bien’», rememora.

La enfermedad de los "tres apellidos"

«Me fui entonces al Modelo, donde se confirmó que mis marcadores cardíacos estaban alterados (estaba sufriendo un infarto), y me pusieron medicación. Me comentaron, además, que parecía que mi corazón era muy grueso y, a partir de ahí, ya entré en cientos de pruebas. Así estuve hasta que, meses después, me dijeron que tengo un engrosamiento obstructivo del corazón, y que ‘no tiene cura’. Ahí se me cayó el mundo encima. Cierto es que yo me notaba híper cansado, pero lo achacaba a que había engordado un poquito por la pandemia», enfatiza Salvador, antes de especificar que lo que él sufre es «miocardiopatía hipertrófica obstructiva». «Esta enfermedad tiene tres apellidos, por así decirlo, y el tercero es el que te va a marcar las pautas», remarca, acerca de una dolencia que, «generalmente, va a más».

«En mi caso, por ejemplo, me agoto con mucha facilidad. Me siento como un móvil con la batería viciada: me levanto genial, pero me voy gastando muy rápido y no me recupero. Bajar al supermercado y volver con un par de bolsas de compra me supone hacer ocho paradas», ejemplifica este coruñés, quien, «a raíz del diagnóstico», fue «derivado a la Unidad de Cardiopatías Familias del Chuac», donde «trabajan magníficamente». «Yo no tengo hijos, pero sí tuve que llevar a mis padres para hacernos un estudio genético», apunta, antes de recordar cómo, «en paralelo», su salud «fue empeorando».

Ensayo clínico

«Tu vida la ves negra, y acabas en psicólogos, psiquiatras... Entonces, me ofrecieron entrar en un ensayo clínico para probar una medicación, algo que acepté, con las consecuencias que tiene. De inicio, me tocó probar placebo, porque era desesperante, no notaba nada y seguía cada vez peor. Sin embargo, una vez que pasas ese primer cribado, ya entras en el ensayo con las pastillas propiamente dichas. Llevo con ellas desde enero del año pasado, y la verdad es que sí he notado mejoría. Aún así, vivo la mitad de mi vida: si tengo un plan de tarde-noche, por ejemplo, no puedo hacer nada el resto del día para no gastarme», expone Salvador, quien, debido a su enfermedad, se vio obligado a dejar su trabajo «en una asesoría», y ahora tiene «una incapacidad permanente».

«Esto te condiciona mucho, hasta el punto de que, curiosamente, yo llevo peor los días que tengo buenos que los malos, porque estos últimos ya sabes que no estás bien, y entonces vas a tu ritmo. Sin embargo, en los buenos te vienes arriba, haces un esfuerzo, rompes tu ritmo de respiración... Y, de pronto, te tienes que sentar porque no puedes con el alma. Esto genera una frustración difícil de gestionar», admite Salvador, antes de subrayar el bálsamo que ha sido para los pacientes de miocardiopatía hipertrófica la creación de la Aemch, entidad a la que pertenece [en su embajador en el Chuac, y su testimonio se recoge en Mi corazón habla].

«Para mí la asociación supone no sentirme solo. Porque, si tú no padeces miocardiopatía hipertrófica, por más que yo trate de explicarte el cansancio que siento, nunca vas a llegar a entenderlo. Además, la Aemch trabaja para visibilizar la enfermedad, impulsar la investigación y promover la realización de pruebas que faciliten su detección precoz en niños», reivindica.

Brian Rodríguez relata su enfermedad en el libro 'Mil y una muertes: la vida a través de un corazón enfermo', al que pertenece la imagen superior. / Cedida