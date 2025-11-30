Susto en A Coruña por una explosión en un piso
Ocurrió en Os Castros, este domingo al mediodía
Una fuerte explosión en el interior de una vivienda hizo acudir al barrio de Os Castros de A Coruña a los Bomberos y la Policía Local este mediodía de domingo. El estruendo fue de tal calibre que muchos vecinos, también alarmados por los gritos de una persona, salieron a la calle, incluidos los de la torre más alta de la zona, de una veintena de pisos, donde en un principio se creyó que había ocurrido el suceso. Pero la vivienda afectada estaba ubicada en un bloque próximo, el número 230 de la avenida de Oza, cerca del Sal Lence.
Los Bomberos explicaron en el lugar de los hechos que la deflagración tuvo origen en un calentador. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. A lugar también se desplazó la Policía Local, también por si era necesaria su intervención en la evacuación de vecinos.
