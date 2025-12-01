Un alumno del Paseo das Pontes de A Coruña, entre los 50 mejores jóvenes cocineros de España

El talento culinario coruñés volverá a estar presente en uno de los certámenes más importantes del país. Juan Carlos Agilda Santo, alumno del CIFP Paseo das Pontes, ha sido seleccionado para participar en la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina, organizado por la escuela Le Cordon Bleu Madrid. Es uno de los 50 jóvenes escogidos en toda España y uno de los dos representantes de la provincia, junto a Ana Muñiz Ramilo, del CIFP Compostela.

El Paseo das Pontes mantiene así su excelente trayectoria en esta competición nacional, después de que el pasado año María Bazar, también estudiante del centro coruñés, se coronase ganadora del certamen tras conquistar a un jurado presidido por Javier Olleros, chef de Culler de Pau (2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol). La joven había revalidado la corona que un año antes había ganado Jacobo Diz, por lo que podría ser la tercera victoria seguida para el centro, todo un hito.

Una nueva oportunidad para la cocina coruñesa

El joven se enfrentará ahora a la segunda fase del concurso, en la que los candidatos —provenientes de 30 escuelas de cocina de 20 provincias— deberán presentar una vídeo receta de cinco minutos. El plazo para enviarla finaliza el 15 de enero, y la organización establece unas bases comunes que combinan técnica y materia prima, aunque con libertad para que los participantes introduzcan productos de sus territorios y muestren creatividad propia.

A partir del 20 de enero, los vídeos se publicarán en el canal de YouTube del certamen y en su aplicación, donde el público podrá votar sus favoritos. Ese respaldo popular se sumará a la valoración profesional del jurado de Le Cordon Bleu para escoger a los 10 finalistas, que se anunciarán el 23 de febrero.

La gran final, en abril

Los seleccionados competirán en abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, donde deberán elaborar un plato con ingredientes comunes ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía española. En ediciones anteriores han participado nombres tan destacados como Joan Roca, Martín Berasategui, Jesús Sánchez, Pedro Subijana, Eduard Xatruch o Andoni Luis Aduriz.

El Premio Promesas es uno de los concursos formativos más relevantes para estudiantes de cocina menores de 25 años. Los dos vencedores obtendrán becas para continuar su formación en Le Cordon Bleu Madrid, valoradas en 24.000 y 9.000 euros, respectivamente. Además, el centro educativo del ganador recibirá una ayuda de 1.500 euros como reconocimiento a su apoyo.

Con esta nueva edición, el certamen reafirma su apuesta por las nuevas generaciones de cocineros y, un año más, sitúa a A Coruña en el mapa nacional de la alta cocina gracias al trabajo y la proyección del alumnado del Paseo das Pontes.