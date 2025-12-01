El BNG denuncia la ausencia de proyectos de la Xunta para A Coruña en los presupuestos
Los nacionalistas piden añadir 120 millones de euros ante «la falta de compromiso» del Gobierno gallego
Las diputadas del BNG Mercedes Queixas e Iria Taibo presentaron este lunes las enmiendas que la formación nacionalista ha registrado a los presupuestos de la Xunta para 2026 en relación con la ciudad de A Coruña y su comarca. En total, el Bloque propone añadir 120 millones de euros destinados a «corregir la falta de compromiso» del Gobierno gallego con el área coruñesa. Queixas denunció que ni la ciudad ni la comarca «aparecen representadas» en el proyecto presupuestario y acusó al PP de limitarse a «propaganda y oportunidades perdidas». La diputada recordó que partidas anunciadas en ejercicios anteriores, como la del albergue de peregrinos, quedaron sin ejecutar, mientras que otras —como la reforma de la residencia Torrente Ballester o el Centro de Formación de la Cidade das TIC— se han desplazado ahora a 2026.
El BNG advierte asimismo de la «drástica caída» del presupuesto destinado tanto a la ampliación del CHUAC como a la enseñanza pública. Frente a ello, la formación plantea tres actuaciones prioritarias: recuperar los 60 millones comprometidos para el nuevo hospital, poner en marcha un plan de acceso a la vivienda pública dotado con 40 millones y reforzar los servicios públicos, desde los centros de salud hasta las residencias de mayores.
Las enmiendas incluyen además la reforma de centros educativos, la creación de nuevas escuelas infantiles, un centro de día y una residencia pública, así como un plan para poner en valor el legado de la Fundación Luís Seoane y un aumento de fondos para el Consorcio para la Promoción de la Música.
Para la comarca, el BNG reclama un plan de industrialización con cinco millones, más plazas públicas en residencias y mejoras en movilidad, lamentando la ausencia de «compromisos reales» por parte de la Xunta.
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Dos detenidos por el incendio mortal en la Sagrada Familia, en A Coruña
- Un joven, en la UCI tras subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella
- Uber y Bolt en A Coruña: solo viajes interurbanos hasta nueva normativa
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas