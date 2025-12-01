El BNG denuncia la ausencia de proyectos de la Xunta para A Coruña en los presupuestos

Las diputadas del BNG Mercedes Queixas e Iria Taibo presentaron este lunes las enmiendas que la formación nacionalista ha registrado a los presupuestos de la Xunta para 2026 en relación con la ciudad de A Coruña y su comarca. En total, el Bloque propone añadir 120 millones de euros destinados a «corregir la falta de compromiso» del Gobierno gallego con el área coruñesa. Queixas denunció que ni la ciudad ni la comarca «aparecen representadas» en el proyecto presupuestario y acusó al PP de limitarse a «propaganda y oportunidades perdidas». La diputada recordó que partidas anunciadas en ejercicios anteriores, como la del albergue de peregrinos, quedaron sin ejecutar, mientras que otras —como la reforma de la residencia Torrente Ballester o el Centro de Formación de la Cidade das TIC— se han desplazado ahora a 2026.

El BNG advierte asimismo de la «drástica caída» del presupuesto destinado tanto a la ampliación del CHUAC como a la enseñanza pública. Frente a ello, la formación plantea tres actuaciones prioritarias: recuperar los 60 millones comprometidos para el nuevo hospital, poner en marcha un plan de acceso a la vivienda pública dotado con 40 millones y reforzar los servicios públicos, desde los centros de salud hasta las residencias de mayores.

Las enmiendas incluyen además la reforma de centros educativos, la creación de nuevas escuelas infantiles, un centro de día y una residencia pública, así como un plan para poner en valor el legado de la Fundación Luís Seoane y un aumento de fondos para el Consorcio para la Promoción de la Música.

Para la comarca, el BNG reclama un plan de industrialización con cinco millones, más plazas públicas en residencias y mejoras en movilidad, lamentando la ausencia de «compromisos reales» por parte de la Xunta.