Una conocida cadena de moda, complementos y productos para el hogar aterrizará en la ciudad en plena campaña de Navidad para presentar su renovado universo de regalos y propuestas exóticas sensoriales. El lugar escogido para la nueva apertura es el número 3 de la céntrica calle Teresa Herrera, un local que ocupaba la librería Santos Ochoa hasta este mismo año. La nueva tienda Naturadispondrá de 155 metros y mantendrá su tradicional diseño acogedor, cálido y luminoso, con una imagen renovada que invitará al cliente a disfrutar de una experiencia de compra que conecta con el bienestar y la calma.

Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña / LOC

En plena campaña de Navidad, en la que los regalos son protagonistas, Natura volverá a tener presencia en la ciudad con el refuerzo de su expansión en ciudades de toda España. La marca, nacida en 1992, cuenta en la actualidad con 240 etablecimientos en España, Portugal e Italia, y una plantilla de más de 1.500 empleados entre tiendas, almacenes y oficinas.