El herido en el incendio de la calle San Isidoro sigue en la UCI, estable con pronóstico grave
Está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde la tarde del jueves
El hombre que resultó herido en el incendio con una víctima mortal ocurrido el pasado jueves en un edificio de la calle San Isidoro, en el barrio de la Sagrada Familia de A Coruña, permanece ingresado en la UCI del Hospital de A Coruña estable y con pronóstico grave, según el último parte médico facilitado por el complejo hospitalario coruñés.
El incendio se desató el jueves 27 de noviembre en torno a las 17.45 de la tarde, presuntamente en el cuadro eléctrico del edificio, aunque la Policía Nacional investiga las causas. En el incendio falleció un hombre y varias familias tuvieron que ser desalojadas.
Los dos detenidos al día siguiente en relación con los hechos, un vecino del edificio afectado y un electricista al que llamó al detectar que no tenía luz en casa y que accedió al cuadro eléctrico de la comunidad, quedaron en libertad a las pocas horas de su detención y están investigados por delitos de incendio, homicidio imprudente y lesiones.
