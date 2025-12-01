El joven herido al subirse a la estatua de la fuente de Azcárraga y caer con ella sigue grave en la UCI

El joven de 25 años con iniciales M.G.P. que resultó herido de gravedad en la madrugada de ayer domingo tras sufrir una caída al subirse a la fuente de la plaza de Azcárraga y tirar la estatua que la coronaba, al encaramarse a ella, permanece estable, con pronóstico grave, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de A Coruña.

Al lugar acudió la Policía Local, que requirió a los Bomberos para asegurar la zona después de que el joven, que es natural de Carballo pero residente en A Coruña, se encaramase a la estatua, «cediendo esta por la base y cayendo ambos al suelo», explican los bomberos. El 061 envió al lugar una ambulancia medicalizada que atendió al herido y lo trasladó al Hospital de A Coruña, donde permanece ingresado, estable y con pronóstico grave, en la UCI, con traumatismo craneoencefálico y diversos golpes y contusiones.

Fuentes municipales confirmaron que un joven se subió a la fuente derribando la escultura y cayendo los dos. El varón ya había sido denunciado previamente junto a otras personas por beber en la vía pública y que dentro de ese grupo también hubo una denuncia por faltar al respeto a los agentes.

Reclamación de daños

La fuente de la plaza de Azcárraga, sin la escultura que la coronaba, derribada por un joven que se encaramó a ella y la derribó. / Carlos Pardellas

El Concello le reclamará al joven los daños causados y la restauración del monumento, un bien catalogado y protegido. La figura tendrá que ser restaurada, pero se podrá recuperar ya que los daños no son de gran magnitud.

La caída, que se produjo pasada la medianoche, causó revuelo en la zona, ya que había clientes en negocios de hostelería cercanos. Inmediatamente aparecieron Policía Local y Nacional y la ambulancia del 061. En la jornada del domingo, se suspendió un partido del Marte, club de fútbol al que pertenece el joven herido.

Una estatua protegida con más de 150 años de historia

Fuente en la plaza de Azcárraga, en la Ciudad Vieja de A Coruña. / Ana Carro

La estatua de la Fuente de los Deseos que este domingo sufrió daños tras la caída de un joven que se subió a ella es uno de los elementos más característico de la Ciudad Vieja. La escultura de bronce fue fundida en 1870 en los talleres Dungem de París, por lo que suma más de 150 años de historia.

La figura femenina, que no se trata de ningún personaje conocido, sostiene arriba un farol. El suceso hizo que se rompiese el brazo y que la estatua se separase de la base, aunque fuentes municipales aseguran que es recuperable.

Esta fuente se instaló en la plaza de Azcárraga, antes conocida como plaza de la Harina, en 1876, por lo que el año que viene se celebrará su 150 aniversario.