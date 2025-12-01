Madrid se afianza como primer mercado de turismo nacional a A Coruña fuera de Galicia

Madrid se mueve hacia A Coruña. La capital del país se reafirma como el principal origen de los viajeros que llegan a A Coruña desde fuera de Galicia. De acuerdo con los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la geolocalización de los teléfonos móviles, más de 100.000 viajeros (102.684, en concreto) que escogieron la ciudad para pasar unos días los primeros nueve meses de este año se desplazaron desde la Comunidad de Madrid, muy por delante del resto de territorios no gallegos.

Si se excluyen los visitantes procedentes de otras provincias de Galicia, más de un tercio de los viajeros que visitan A Coruña tienen origen en esta comunidad autónoma, lo que acredita el peso estratégico de este mercado en la actividad turística local. Por detrás se sitúan Castilla y León, con algo más de 39.000 viajeros, Asturias, con 32.000, Cataluña, con casi 24.000, y Andalucía, que aporta alrededor de 18.500 visitantes a la ciudad. En el otro extremo están Ceuta y Melilla, con únicamente 37 y 38 viajeros respectivamente de esta procedencia que recalaron en la ciudad en el mismo período.

Con todo, y pese al peso de Madrid en el total de visitantes, el turismo nacional que tiene A Coruña como destino es de proximidad y casi kilómetro cero: el 45% de los viajeros que llegaron a la ciudad entre enero y septiembre provienen de las otras tres provincias gallegas, con un total de 240.791, de los que 114.508 llegaron desde Pontevedra, 84.452 desde Lugo y 41.831 desde Ourense.

En el conjunto estatal destacan también regiones como la Comunidad Valenciana, el País Vasco o las islas Canarias y Baleares, que aportan un flujo estable de viajeros mes a mes en trayectos que conjugan escapadas urbanas cortas de fin de semana como estancias vacacionales más largas.

Conexiones

No es casualidad que Madrid sea uno de los principales puntos de salida de los viajeros a A Coruña: también es una de las regiones mejor conectadas por tierra y aire con la ciudad.

Alvedro es el aeropuerto rey a Madrid. La terminal coruñesa ya es la primera conexión aérea con Madrid desde Galicia, sacando cada vez más ventaja a Peinador y Lavacolla: mientras que la primera crece de forma contenida, la segunda, líder antes de la pandemia, escenificó un descenso pronunciado de viajeros debido a la retirada de frecuencias y aerolíneas. No solo encabeza la ruta aérea: A Coruña también lidera el crecimiento en Galicia de viajeros en AVE desde y hacia la capital.

Antes de la pandemia, el aeródromo coruñés era el último de los tres gallegos en volumen de tráfico de pasajeros a la capital de España. Ahora es el primero: desde 2022 y hasta este verano, primer año en el que los aeropuertos estrenaron total normalidad tras la crisis sanitaria, los pasajeros que vuelan entre ambas urbes crecieron un 9%, hasta concentrar más del 40% de la ruta en A Coruña.

En Alvedro, Air Europa sigue operando 28 frecuencias semanales por sentido, lo que suma, solo en esta compañía, una oferta de unas 10.500 plazas por semana en total, a las que hay que sumar la operativa de Iberia, que también opera la ruta, con menos plazas.

También sigue aumentando progresivamente el peso de Madrid en el total de rutas de Alvedro. Si en 2022 la mitad de los vuelos que salían y llegaban a A Coruña lo hacían desde Madrid, ahora ya lo hacen más de seis de cada diez. Muchos de ellos son trayectos por motivos laborales, ya que las compañías que operan la ruta permiten ir y volver en el mismo día debido a frecuencias a primera y última hora del día. La ocupación en todos los vuelos que salen de la terminal coruñesa es superior al 85%.