Manuel Cruz presenta su libro ‘Resabiados y resentidos’

El Ateneo Republicano de Galicia organiza este lunes (20.00 horas) en Portas Ártabras la presentación de Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual, libro de Manuel Cruz. El autor estará acompañado por Francisco Caamaño, Alberto Sucasas y Cándido Barral. Se trata de un charla-coloquio. La entrada es libre hasta completar aforo.