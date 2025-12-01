Manuel Cruz presenta su libro ‘Resabiados y resentidos’
A Coruña
El Ateneo Republicano de Galicia organiza este lunes (20.00 horas) en Portas Ártabras la presentación de Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual, libro de Manuel Cruz. El autor estará acompañado por Francisco Caamaño, Alberto Sucasas y Cándido Barral. Se trata de un charla-coloquio. La entrada es libre hasta completar aforo.
