Mejoras en el saneamiento de Castro de Elviña y Urbanización Breogán
El Concello acaba de adjudicar las obras para mejorar el saneamiento en los núcleos residenciales de Castro de Elviña y Urbanización Breogán. La inversión entre ambas actuaciones será de casi 850.000 euros. La mayor parte del presupuesto se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento de las calles de Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga, en Castro de Elviña, donde se renovará la red municipal de sumideros y se instalará una nueva red separativa de aguas pluviales.
También se actuará en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal, en la Urbanización Breogán, para construir una nueva red para la recogida de aguas pluviales en las calles, una medida orientada a la mejora de las infraestructuras en este núcleo residencial donde también avanzan las obras de la nueva pista multideporte.
Estas mejoras de saneamiento serán cofinanciadas entre el Ayuntamiento y la Diputación, que aportará fondos correspondientes al Plan de Obras y Servicios (POS) para complementar los fondos propios municipales.
Las dos intervenciones fueron adjudicadas recientemente a la empresa Construcciones Cernadas: las obras en Castro de Elviña, por un valor de 667.995 euros, y las previstas en la Urbanización Breogán, por 181.546 euros.
