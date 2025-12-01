La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel

La futura estación de buses de la intermodal empieza ya a mostrar su imagen definitiva. Este lunes, los operarios estaban colocando el cartel con el nombre de la estación en la fachada del edificio principal, uno de los elementos más visibles para los usuarios y una señal clara de que el proyecto entra en su recta final.

Según la Xunta, la estación de autobuses será una realidad este año, aunque no podrá entrar en funcionamiento hasta que concluyan las obras de la parte ferroviaria, que ejecuta Adif. Fuentes del Gobierno gallego señalan que ya están terminados «los trabajos de estructura y envolventes» de las nuevas dársenas y que se encuentran en la fase final las labores de pavimentación y drenaje, así como la colocación del falso techo y las distintas instalaciones.

En el edificio que albergará la terminal «está instalada la fachada interior» y también la cubierta exterior, mientras continúan los trabajos de instalaciones y acabados, tanto en el interior como en el exterior, según la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Aunque la Xunta evita concretar un día exacto para el final de la obra, insiste en que «acabarán a finales de este año». El grado de ejecución se situaba en el 85 % el pasado 29 de octubre.

Además de la terminal de buses, la Xunta —que aporta 20,6 millones de euros al proyecto— asumió la ejecución del aparcamiento de vehículos y de los elementos comunes entre la parte de tráfico por carretera y la ferroviaria. El aparcamiento provisional ya fue entregado a Adif, igual que el edificio para el personal de la entidad ferroviaria «previsto en el proyecto de elementos comunes». En el aparcamiento definitivo se trabaja ahora en los remates de los núcleos de salida de los usuarios, en la urbanización del entorno y en las pruebas de las instalaciones ya terminadas.

El proyecto de la intermodal, que alcanza los 45 millones de euros y está cofinanciado con fondos europeos del programa Next Generation EU, se completa con las actuaciones del Concello en los accesos desde las avenidas do Ferrocarril y A Sardiñeira. Este año se modificó la solución inicial y se eliminó la glorieta prevista entre A Sardiñeira y avenida de Arteixo, sustituida por una intersección en T regulada por semáforos. Este cambio permitirá un acceso directo al área de la estación desde la avenida de Arteixo en sentido salida de la ciudad. La Junta de Gobierno Local aprobó la modificación en julio tras un estudio de tráfico que avaló la necesidad de cambiar el diseño original.