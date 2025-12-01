El PP exige saber quiénes fueron los responsables de los contratos verbales anulados y que han derivado en indemnizaciones que ascienden a casi 340.000 euros. El viceportavoz del grupo municipal, Roberto Rodríguez, presidió este lunes la Comisión de Transparencia, en la que la que se pidieron explicaciones a los concejales de Cultura, Gonzalo Castro, como responsable del expediente del Festival Womex 2023, y al de Deportes, Manuel José Vázquez, de los expedientes de la Cena del Deporte 2022 y de la Tall Ships 2023, por las contrataciones verbales ilegales. En el caso de los servicios de seguridad y de catering de la regata, el PP asegura que el Gobierno local negó que se hubiesen realizado de forma irregular y que «seguro que algún funcionario hizo el encargo». Sobre la Cena del Deporte de 2022, el Gobierno municipal no ofreció ninguna explicación de la contratación irregular, según informa el PP.

«Los coruñeses no tienen que pagar de sus bolsillos las indemnizaciones por las negligencias del Gobierno municipal. No puede ser que si un vecino comete una ilegalidad, pague una multa de su bolsillo y si el Gobierno municipal comete una ilegalidad, también lo paguen los coruñeses de sus bolsillos», resume Rodríguez.