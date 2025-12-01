A prisión un detenido en A Coruña al desarticular la Policía Nacional un punto negro de distribución de cocaína en la Sagrada Familia
Su actividad no se limitaba solo a este barrio, sino que actuaba en otras zonas de la ciudad puesto que usaba su vehículo para las ventas de las sustancias estupefacientes, con intercambios de droga por dinero desde el interior del coche mientras circulaba por diferentes distritos
La Policía Nacional ha desmantelado un punto negro, con la detención de su autor y el registro de su domicilio en el barrio de la Sagrada Familia. Fue el pasado jueves 27 noviembre cuando el Grupo de Estupefacientes de la policía realizó la explotación operativa de esta investigación que se encontraba en curso.
La persona investigada regentaba un punto negro de venta de sustancias estupefacientes en el barrio "con un importante flujo de compradores", según destaca la policía. Añaden las autoridades en un comunicado que "era también habitual la utilización de su vehículo para las ventas de las sustancias estupefacientes; realizaba el intercambio de droga por dinero en el interior del coche, mientras circulaba, con lo que pretendía conseguir mayor privacidad y dificultar la actuación policial".
La actividad del ahora detenido no se circunscribía solo a su barrio de residencia, sino que su lugar de actuación se extendía a otras zonas de la ciudad. Tras su detención la policía llevó a cabo un registro en su domicilio en el que fueron incautados 650 gramos de cocaína, tanto en roca como empaquetada en dosis, dinero en efectivo, varios móviles y útiles de pesaje. También fue intervenido el vehículo en el que realizaba parte de las ventas de esta sustancia.
Las autoridades destacan que con esta intervención contra el menudeo de droga en la ciudad de A Coruña se da por eliminado este "activo punto de venta de droga que perjudicaba a la convivencia de los vecinos del barrio de la Sagrada Familia".
El detenido fue puesto a disposición judicial el día 28 y el juzgado ha decretado su ingreso en prisión.
