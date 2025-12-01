Proyección del corto ‘Á sombra do castiñeiro’

La asociación vecinal y cultural Oza Gaiteira Os Castros proyecta este lunes en el Fórum Metropolitano, a partir de las 19.30 horas, el corto Á sombra do castiñeiro, dirigido por Marcos Varela. Está protagonizado por María Vázquez y Manuel Cortés. Habrá una breve presentación y un coloquio al acabar.