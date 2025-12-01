Rueda, tajante: "La opción en Medicina es una facultad potente o tres pequeñas"

Si lo que pretendía el Consello de Goberno de la Universidade de Santiago al no someter a votación el pacto descentralizador del grado de Medicina el viernes pasado era ganar tiempo, lo cierto es que desde que se dio a conocer esa decisión la presión sobre la institución académica compostelana no ha hecho sino aumentar desde todos los frentes. Este lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, volvía a reiterar la postura del Gobierno autonómico sobre la materia y dejaba bien claro que la única opción para impartir el grado de Medicina está en elegir entre «una facultad grande descentralizada, potente, o tres pequeñas».

Y es que, como recalcó, considera que es «mucho mejor una facultad enraizada y pensada para toda Galicia, una gran Facultad de Medicina que tres pequeñas».

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, instó a la USC y a la propia facultad a que solucionen sus discrepancias internas sobre el acuerdo firmado entre los tres rectores y el Ejecutivo gallego, de forma que se pueda continuar con esta hoja de ruta para la titulación de Medicina.

Rueda reconoció que la decisión final sobre el grado de Medicina corresponderá a las propias universidades, no sin antes volver a solicitar que se resuelvan las desavenencias manifestadas por la facultad dentro de la institución compostelana, y que pueda seguir siendo la facultad de Galicia.

La Universidade da Coruña (UDC) anunció el pasado viernes, tras conocer el bloqueo de Santiago, que impulsaría los trámites para impartir la titulación propia. Pasos similares dio ayer la Universidade de Vigo (Uvigo), que quiere implantar el grado a partir de 2027. «No nos dejan otra salida», señaló el rector, Manuel Reigosa, en el Consello de Goberno. Tuvo palabras para su homólogo de la USC, Antonio López, recordando que nunca se mostró contrario al acuerdo ni en las reuniones del grupo de trabajo ni en las comparecencias públicas en las que los tres rectores lo dieron a conocer. Y lamentó la falta de «generosidad» y «altura de miras» mostrada desde la USC. Se comprometió a llevar el acuerdo al Consello de Goberno si Santiago decide ratificarlo o realiza nuevas propuestas, siempre y cuando no supongan un paso atrás respecto al documento ratificado en el Consello de Docencia Clínica. Mientras, en la capital compostelana, Rectorado y decanato dialogan para acercar posturas, con la intención de poder incorporar al acuerdo descentralizador las reivindicaciones de la facultad.