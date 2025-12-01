Una señal clara

En ocasiones los vecinos se ven obligados a tomar medidas ellos mismos ante los problemas. Un negocio de Os Castros ha tenido que recurrir a pintar un bordillo frente a su acera, para recordar a los conductores que está prohibido aparcar en el lugar. Los artistas, sin embargo, en lugar de recurrir a la clásica pintura amarilla hicieron uso de un pigmento fosforescente, dejando el bordillo mucho más luminoso y llamativo que antes.