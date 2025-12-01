El túnel de María Pita estará cerrado durante cinco noches
El cierre a la circulación será total entre las 23.00 y las 07.00 horas a partir de este lunes y hasta el viernes día 5
El túnel de María Pita va a estar cortado durante cinco noches, según informa hoy la Policía Local de A Coruña. El corte será total, con cierre de la circulación en ambos sentidos en horario de 23.00 horas a 07.00 horas a partir de este lunes día 1 de diciembre y hasta el viernes día 5, según indica la misma fuente. El motivo de este corte de tráfico en uno de los pasos subterráneos más transitados de la ciudad es la ejecución de trabajos de mantenimiento en este túnel, según informa el 092.
