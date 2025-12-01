La Universidade de Vigo aborda su nueva hoja de ruta para Medicina
El Consello de Goberno se reúne este lunes tras el frenazo de Santiago al acuerdo
Mientras la Universidade da Coruña (UDC) anunció, tras conocer el bloqueo de Santiago al acuerdo de descentralización de Medicina, su intención de impulsar de nuevo la petición de un grado propio, la Universidade de Vigo (Uvigo), que también apuesta por una facultad propia, se reunirá hoy para abordar su nueva hoja de ruta.
La UVigo había convocado para este lunes el Consello de Goberno para someter a votación el acuerdo de descentralización al que llegaron las tres universidades gallegas y las consellerías de Educación y Sanidade, pero los planes han cambiado. La institución viguesa manifestó que, ante lo acontecido en Santiago, hoy intercambiarán opiniones sobre un pacto descentralizador que «ya no es posible» y comunicarán al Consello de Goberno la hoja de ruta a seguir. Recuerda el rector, Manuel Reigosa, que aprobaron a mediados de octubre esperar un mes por dicho acuerdo, mientras daban pasos adelante para aprobar pedir la titulación si ese pacto no salía adelante.
El rector vigués entiende que el pacto estaba basado en dos pilares: «un calendario estricto que fue muy trabajado» y el establecimiento de unidades docentes locales con participación «equilibrada» de las universidades implicadas, entre otras cuestiones. La no aprobación del acuerdo en Santiago, abunda, «deja sin la posibilidad de firmarlo al resto de interlocutores», lo que lleva a Vigo a continuar con su pretensión de incorporar el grado a su oferta. Tanto la UDC como la UVigo tienen la intención de impartir el grado de Medicina a partir del curso 2027/2028.
