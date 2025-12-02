Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acreditación internacional para el Chuac

El equipo del Chuac con el reconocimiento internacional. | LOC

El equipo del Chuac con el reconocimiento internacional. | LOC

RAC

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha obtenido la acreditación internacional Unidades de Coordinación de Fracturas (FLS) de plata por su compromiso con la prevención de nuevas fracturas y la mejora en la atención a pacientes con osteoporosis.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents